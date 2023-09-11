اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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ثوران أحد أكثر البراكين نشاطا بالعالم فى هاواى للمرة الثالثة خلال سنة.. فيديو

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 07:46 ص
ثوران أحد أكثر البراكين نشاطا بالعالم فى هاواى للمرة الثالثة خلال سنة.. فيديو ثوران البركان
وكالات

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن بركان كيلاويا في جزيرة بيج آيلاند بهاواي، بدأ في الثوران بعد ظهر الأحد، وإن التدفقات تقتصر حاليا على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.

وأظهرت لقطات وثقتها كاميرات، شقوقا في قاعدة فوهة البركان، التي تولد تدفقات الحمم البركانية على سطح أرضية الفوهة.

 

 

وكتبت إدارة الطوارئ في هاواي على "إكس"، أن الثوران "لا يشكل تهديدا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية"، على الرغم من أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها.

وحسب موقع الحرة، سبقت الثوران فترة من الزلازل القوية ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التنبيه من البركان إلى "تحذير"، وقامت بتغيير رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر، وهو أعلى درجة.

ويقع كيلاويا في منطقة مغلقة من حديقة براكين هاواي الوطنية، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، وفي عام 2019 أدت سلسلة من الزلازل وثوران بركاني كبير في كيلاويا إلى تدمير مئات المنازل والشركات.

وثار البركان في يناير ويونيو من هذا عام 2023.

 


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