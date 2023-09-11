اليوم السابع
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الإثنين، 11 سبتمبر 2023 07:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس تعلن التنسيق مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز محنة الفيضانات

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 06:08 م
تونس تعلن التنسيق مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز محنة الفيضانات الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة التونسية التنسيق العاجل مع السلطات الليبية لتقديم يد العون لتجاوز المحنة التي سببتها الفيضانات، من خلال تسخير الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة ووضعها على ذمة الأشقاء في ليبيا من أجل المساهمة في مواجهة آثار الإعصار وتعزيز جهود البحث والإنقاذ وعلاج الجرحى، وذلك انطلاقا من روابط الأخوة الثابتة وإيمانا بقيم التآزر والتعاضد ووحدة المصير بين الشعبين.


وأعربت الرئاسة التونسية - في بيان أصدرته اليوم - عن تعازيها للشعب الليبي الشقيق وتضامنها المطلق معه على إثر الخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي لحقت به بسبب الفيضانات التي اجتاحت عدّة مناطق في ليبيا.


وأضاف البيان أن الشعب التونسي يبتهل إلى الله تعالى أن يتقبّل الضحايا في فسيح جنانه، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ ليبيا وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.


تونس

الرئاسة التونسية

ليبيا

فيضانات ليبيا

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