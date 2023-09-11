اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على حجم المخزون التجارى النفطى فى دول أوروبا

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:00 ص
تعرف على حجم المخزون التجارى النفطى فى دول أوروبا نفط
كتبت- مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك"، أن المخزون التجاري النفطي في دول أوروبا انخفض بحوالي 17 مليون برميل بالمقارنة مع الربع السابق ليستقر عند حوالي 947 مليون برميل منها 354 مليون برميل من النفط الخام و 593 مليون برميل من المنتجات النفطية، مرتفعاً بمقدار 36 مليون برميل على أساس سنوي. 
 
وأضاف التقرير، أن هذا الانخفاض بشكل رئيسي يرتكز في مخزونات المنتجات النفطية، تزامناً مع بدء حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية المنقولة بحراً والذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من شهر فبراير 2023
5311faa5-a1fc-4b75-a87c-34dc2595c012
 
وأشار التقرير إلى ارتفاع المخزون التجاري النفطي في دول آسيا/ المحيط الهادئ خلال الربع الثاني من عام 2023 بحوالي 17 مليون برميل بالمقارنة مع الربع السابق ليستقر عند 367 مليون برميل (منها 138 مليون برميل من النفط الخام و 229 مليون برميل من المنتجات وهو مستوى مرتفع بمقدار 50 مليون برميل بالمقارنة مع مستويات الربع المماثل من العام الماضي.
 
جدير بالذكر أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط الأعوام الخمسة السابقة، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول مجموعة أوبك + لتحقيق توازن واستقرار أسواق النفط العالمية. وتجدر الإشارة إلى استمرار انخفاض مستوى تلك المخزونات عن متوسط الأعوام الخمسة السابقة 2018-2022 خلال الربع الثاني من عام 2023 ، حيث بلغ هذا الانخفاض حوالي 74 مليون برميل خلال شهر أبريل 2023 وحوالي 101 مليون برميل خلال شهر مايو.
 
 

النفط

نفط

النفط الخام

اوابك



الموضوعات المتعلقة

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. أزمة انقطاع الكهرباء تُكلف فيتنام 1.4 مليار دولار.. نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر.. العراق: 13 محافظة ستتخطى حاجز الـ 50 درجة مئوية

السبت، 12 أغسطس 2023 12:00 ص

الأمم المتحدة: نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر

الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:31 م

الحرب الأوكرانية تدخل منعطفا خطيرا.. تصاعد التوتر بالبحر الأسود بعد استهداف ناقلة نفط روسية.. روسيا: قادرون على القضاء على التهديدات.. تقارير: كييف ستستهدف شحنات موسكو.. والأمم المتحدة تحث على وقف التصعيد

الإثنين، 07 أغسطس 2023 05:00 ص

الأمم المتحدة تحث على الامتناع عن تصعيد الصراع بعد الهجوم على ناقلة نفط روسية

الأحد، 06 أغسطس 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة