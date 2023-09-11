اليوم السابع
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الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:01 ص
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تعرف على تعليمات وخدمات الحجز "أون لاين" بشركة مياه الإسكندرية

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:00 ص
تعرف على تعليمات وخدمات الحجز "أون لاين" بشركة مياه الإسكندرية حجز خدمة بشركة مياه الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن توافر خدمات إلكترونية متاحة على الموقع الإلكترونى للشركة، لحجز دور فى فروع الشركة لطلب خدمة معينة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للشركة.
 
وتعليمات الحجز هى: 
1. الحجز متاح لمدة أسبوع مقدما
2. التسجيل ببيانات حقيقية وإلا ستعرض نفسك للمسألة القانونية
3. يسمح بالحجز فى الاماكن المتاحة فقط
4. إثبات الحضور بالرقم القومى ورقم الدور
5. الالتزام بالموعد المحدد وأى تأخير سيعتبر الحجز لاغيا
6. لكل عميل موعد حجز واحد خلال اليوم فى نفس الفرع
 
وتعليمات الحضور إلى الفرع هى:
1. إثبات الحضور بالرقم القومى وموعد الحجز.
2. الحضور قبل الموعد المحدد ب 15 دقيقة
3. يعتبر الحجز لاغيا لو تم التأخير عن موعد الحضور بمقدار 15 دقيقة.
4. الالتزام بالاجراءات الاحترازية كتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

الاسكندرية

شركة مياه الاسكندرية

فروع شركة مياه الاسكندرية

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