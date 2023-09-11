تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى طهطا العام فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، عن تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد ماركة ge موديل optime520. 16 سلايز، بمستشفى طهطا العام، تمهيدًا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمركز طهطا والمراكز المجاورة، والذي تصل تكلفته إلى 13 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن جهاز المقطعية الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، ويمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الأشعات المختلفة في أسرع وقت بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة، كما يقوم بعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل اشعات أمراض الجهاز التنفسي، وأشعات المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية.