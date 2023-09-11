تجديد حبس عامل 15 يومًا لاتهامه بالتعدى على عاطل بالضرب حتى الموت فى الوراق

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على عاطل بالضرب حتى فارق الحياة فى الوراق.

فيما قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس عامل 4 أيام و كلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

ورد بلاغا للعقيد مجدي موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه لاعتداء بمنطقة الوراق، وبإجراء التحريات الأولية، تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن عامل احتجز عاطل، واعتدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب استيلاء المجني عليه على مبلغ مالي من المتهم أثناء نومه.

كما أشارت التحريات إلى اعتداء المتهم بالضرب على صديق المجني عليه مما أسفر عن إصابته، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.