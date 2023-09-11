تجديد حبس عاطل انتحل صفة موظف للنصب على المواطنين بمصر القديمة 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف بشركة أدوات كهربائية والنصب على المواطنين فى منطقة مصر القديمة.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام شخص بالنصب على المواطنين بأسلوب إنتحال صفة موظف بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للقسم من (قهوجى - مقيم بدائرة القسم) بأنه تم التواصل مع شخص من هاتف "محدد" ، وأوهمه بأنه يعمل بمركز صيانة شركة أجهزة كهربائية عقب ذلك حضر لمسكنه شخص منتحلاً صفة موظف بذات الشركة وتحصل منه على شاشة "تليفزيون" خاصة به بدعوى إصلاحها إلا أنه اكتشف قيام الأخير بالنصب عليه وسرقته، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة"، وتم بإرشاده ضبط جهاز التلفاز لدى عميله "سيئ النية" (فنى أجهزه كهربائية - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والجهاز المضبوط وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.