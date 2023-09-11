تأجيل محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول للدور الثاني من شهر نوفمبر

كتب أحمد إسماعيل

أجلت الدائرة 9 جنوب الجيزة اليوم، محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان للدور الثاني من شهر نوفمبر.

وطالب المدعى بالحق مبلغ نصف مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وشهدت الجلسة حضور المتهم الأول وتبين أن عمره "17 عامًا" وطالب بمحاكمته أمام المحكمة المختصة، كما حضر المتهم الثاني وطلب سماع شهود الإثبات، وقررت المحكمه إثبات الإدعاء المدني وعرض الأوراق على الباحث الاجتماعي واستدعاء شهود الإثبات.

كان أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى المحاكمة الجنائية، وحملت القضية رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه "أ .ع " كرهًا عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهر في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.