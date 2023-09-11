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تأجيل أولى جلسات محاكمة زوج مذيعة شهيرة فى واقعة وفاة مدير بنك لـ 25 سبتمبر

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:20 ص
تأجيل أولى جلسات محاكمة زوج مذيعة شهيرة فى واقعة وفاة مدير بنك لـ 25 سبتمبر محكمة _أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أجلت منذ قليل محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، أولى جلسات محاكمة زوج ومديرة منزل مذيعة شهير فى واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد، لجلسة 25 سبتمبر للإطلاع.
 
وأحالت النيابة العامة بأكتوبر المتهمين للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة 11 سبتمبر الجارى لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح الشيخ زايد.
 
استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى شهدت بنقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على أثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم "عقر الكلب"، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء فى إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجنى عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية. 
 
 

كلب المذيعة

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أمن الجيزة



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