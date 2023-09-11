برتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والتضامن الاجتماعى والقومى لذوي الإعاقة

كتب إبراهيم قاسم

وقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برتوكول تعاون مشترك .

وجري اللقاء في حضور كل من المستشار مراد فكري والمستشارين عبدالسلام محمود ومحمد أبو ضيف اعضاء مجلس الادارة ، والمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ، والمستشار شريف صديق نائب مدير الجهاز والمستشار علاء قنديل والمستشار محمد عبد العال والمستشار انجي بدوي اعضاء الجهاز وذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن والمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه لتيسير إتاحة مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية و توفير المناخ الملائم لهم للإدلاء باصواتهم

وتدريب الكوادر الشبابية لدعمهم ومساعدتهم في الإدلاء باصواتهم .

وتدريب وتوعية وتثقيف كافه الاسر المشتركة في مشاريع الوزارة باهمية مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم باستخدام برامج الوزارة ( خدمات منصة التواصل التفاعلي ) تحقيقا لرسالة الهيئة السامية .