المكتب البابوي للمشروعات ينظم ورشة عمل لدعم الالتحاق بالتعليم الفني.. صور

كتب: محمد الأحمدى

نظم المكتب البابوي للمشروعات بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية (EGYCOPT)، أمس، أول ورشة عمل للتشجيع على التعليم الفني، التي تستهدف الشباب والشابات من عمر 14 سنة.

وشارك في الورشة والتي جاءت بعنوان "اكتشاف الذات والتوعية بأهميه التعليم الفني وأهم المجالات المستقبلية" عشرون طالبًا من المرحلة الإعدادية، استغرقت ست ساعات.

واعتمدت على طرق التعلم والتدريب عن طريق أنشطة تفاعلية مع عرض محتوى مرئي لاكتشاف الطالب لنفسه ولقدراته واكتسابه الثقة بنفسه مع اهمية خلق الحافز المناسب للاهتمام بالدراسة من منطلق كونه شخصًا مؤثرًا في المجتمع. وتم تنفيذ أنشطة المهارات الفنية للحرف الاتية "التبريد والتكييف والكهرباء وميكانيكا وكهرباء السيارات "

وتم عمل جلسة توعية لأولياء الأمور بأهمية التعليم الفني ومستقبله.

تأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات قداسة البابا تواضروس الثاني بالاهتمام بالتعليم الفني وتوفير برامج توعوية وتدريبية للشباب بهدف إعدادهم لسوق العمل وتمكينهم من النمو والتطور.