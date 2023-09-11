المفوضية الأوروبية والاتحاد الأفريقى والهند ودول أخرى تتضامن مع المغرب

كتبت: هناء أبو العز

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الاتحاد الأفريقى أزالى أسومانى ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس البنك الدولى أجاى بانجا والمدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجييفا عن تضامنهم مع المغرب جراء الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد وخلف آلاف القتلى والجرحي.

جاء ذلك فى بيان مشترك نُشر عبر الموقع الرسمى للمفوضية الأوروبية قبل ساعات قليلة وصدر عن هذه الجهات بعد اختتام فعاليات قمة مجموعة العشرين فى العاصمة الهندية "نيودلهي"؛ حيث ذكر البيان أنه فى أعقاب زلزال 9 سبتمبر، نعرب عن تضامننا الكامل مع السلطات والشعب المغربى، ونقدم تعازينا لأسر الضحايا.

وأضاف البيان أننا نعرب أيضًا عن رغبتنا فى دعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة. لقد كنا وما زلنا شركاء ملتزمين للمغرب، حيث ندعم السلطات فى سعيها لبناء اقتصاد شامل ومرن بمؤسسات قوية.

وتابع البيان أن هذه القوة ستخدم الشعب المغربى بشكل جيد وهو يتعافى من الدمار الذى خلفه الزلزال. ونحن، مع جميع شركائنا الدوليين، نقف إلى جانب المغرب لتقديم كل الدعم اللازم لأى احتياجات مالية عاجلة على المدى القصير ولجهود إعادة الإعمار.

وذكر أطراف البيان أنه لتحقيق هذه الغاية، سنحشد أدواتنا ومساعداتنا التقنية والمالية بطريقة منسقة لمساعدة الشعب المغربى على التغلب على هذه المأساة الرهيبة.