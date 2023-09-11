اليوم السابع
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الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين: زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا قريبًا بدعوة من بوتين

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:00 م
الكرملين: زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا قريبًا بدعوة من بوتين بوتين وزعيم كوريا الشمالية
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيزور روسيا قريبًا في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وذكر الكرملين - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون، بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام القليلة المقبلة".


وكان كيم قد أجرى أول محادثات مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث لم يلتقيا منذ أبريل 2019، حيث أقام بوتين حفل استقبال رسمي لاستقبال للزعيم الكوري الشمالي.


من ناحية أخرى، قال الجيش الروسي إن الضربات الجوية ونيران المدفعية من وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية، على محور كوبيانسك، أصابت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستروفكا وسينكوفكا وكيسلوفكا وبيشانوي التابعة لمقاطعة خاركوف.


وأشارت وزارة الدفاع الروسية - في بيان - إلى أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 80 عسكريًا، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر(دي- 30)".


الكرملين

بوتين

فلاديمير بوتين

زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج اون



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