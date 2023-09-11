الكرملين: العملية العسكرية يجب أن تستمر للحد من تهديد هجمات كييف

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن كييف تواصل شن الهجمات، لذا يجب أن تستمر العملية العسكرية الخاصة لقمع هذا التهديد.



وأضاف بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة تاس: "أن كييف لا تتوقف عن شن الهجمات؛ فهو لا يخجل من الهجمات ضد المشاهير وقادة الرأي العام، وبالطبع ضد أهداف مدنية".



وتابع: "من الواضح أن نظام كييف يميل إلى الاستمرار في هذه الممارسة، ولهذا السبب فإن هذا يعني الاستمرار غير المشروط للعملية العسكرية الخاصة للقضاء على هذا التهديد".



وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية وقوات الدفاع الجوي وأجهزة الأمن تواصل تحسين أساليبها في مكافحة هجمات الطائرات بدون طيار.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "هنا نأمل أن نتمكن بمرور الوقت من القضاء على مثل هذه التهديدات بشكل أكثر فعالية وكاملة".



وأضاف بيسكوف: "لكن الشيء الأكثر أهمية هو مواصلة العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق النصر، من أجل القضاء على هذا التهديد في المستقبل".