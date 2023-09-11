القومي لذوي الإعاقة: غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية وحل الصعوبات

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية توقيع برتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والتضامن الاجتماعي والقومي لذوي الإعاقة، والعمل على تدريب الكوادر الشبابية لدعمهم ومساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.

وأضافت إيمان كريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن برتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والقومي لذوي الإعاقة يؤكد ممارسة الحقوق المدنية والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وأن ذوي الاعاقة شركاء في الوطن وهذا ما نص عليه الدستور 2014 واستراتيجية حقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس.

وتابعت: "دور المجلس نتابع المشاركة الفعالة لذوي الإعاقة من حقوق سياسية وانتخابية والدولة المصرية أكدت ده واحنا أمام تمثيل حقيقي"، موضحة أن دور المجلس تثقيف وتوعية الناخبين من ذوي الاعاقة ومحتاجين الدولة تتعاون معانا، مفيدة بأن هناك غرفة عمليات للتواصل مع ذوي الاعاقة لمتابعة العملية الانتخابية وتلقي الشكاوي بخصوص اي صعوبات ونعمل حلها مع وزارة التضامن والمجتمع المدني.