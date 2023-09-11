القوات الروسية تعلن إسقاط طائرات أوكرانية مسيّرة فوق مقاطعة بيلجورود

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم أوكراني باستخدام طائرة مسيّرة على مواقع داخل الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع إن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة أسقطت حوالي الساعة 01:20 طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.

وفي تصريحات سابقة، أعلنت الوزارة الأحد عن تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية وثلاثة زوارق أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.

وتستهدف قوات كييف في الفترة الأخيرة مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.