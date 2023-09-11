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القطار الكهربائى الخفيف يحتفل بعامه الأول.. تعرف على المواعيد.. إنفوجراف

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:08 م
القطار الكهربائى الخفيف يحتفل بعامه الأول.. تعرف على المواعيد.. إنفوجراف القطار الكهربائي الخفيف يحتفل بعامه الأول
كتب سيد الخلفاوى

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تحتفل الشركة المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف LRT، بمرور عام على تشغيل المرحلة الأولى والثانية من المشروع والتى تربط القاهرة من محطة عدلي منصور بالسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة (مدينة الفنون والثقافة)، وكذلك يوجد تفريعة تربط بين محطة بدر ومدينة العاشر من رمضان. 
 
ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.
 
مواعيد القطار الخفيف: 
-في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:
- الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا
- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45
 يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة
 
- في الاتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:
- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا
- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء
ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور
وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور
وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور
الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.
 
القطار الخفيف
 

 


زمن رحلة القطار الخفيف

القطار الكهربائي الخفيف

القطار الخفيف

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