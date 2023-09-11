الفاو تطلق مبادرة عالمية للتنمية الخضراء من مصر

كتبت : هند المغربي

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " الفاو " اليوم بالتنسيق ووزارة الزراعة مبادرة عالمية بشأن التنمية الخضراء للمنتجات الزراعية الخاصة: "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" (OCOP) بمشاركه عدد من الوفود الدولية.

وتهدف المبادرة لتحسين مكونات النظام الزراعي والغذائي للمنتج وتقليل الآثار السلبية وتعظيم الأرباح في ظل التحديات القائمة علي طول سلسلة القيمة الكاملة متضمنةً: الإنتاج الأخضر - التخزين الأخضر - المعالجة الخضراء - التسويق الأخضر.

وسيتم خلال ورشه عملً واسعه النطاق استعراض المبادرة في الشرق الادني وشمال أفريقيا والاستفادة من الخبرات العالميه والخبراء المتخصصين والقطاع الخاص.

وستتناول الورشه قطاع التمور حيث أنه الأهم في مصر ووفق وزارة الزراعة مصر تنتج 19% من الإنتاج العالمي من التمور ذات الجودة العالية.

ووفق الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا " تساعد مبادرة بلد واحد منتج واحد ذو أولوية الدول على الاستفادة من إمكانياتها وتحديد المنتجات الزراعية الخاصة التي تتكيف مع أنظمة الإنتاج الزراعي البيئي والتراث الوطني أو الثقافي، من خلال وضع نماذج الإنتاج والتوزيع والتسويق لأصحاب الحيازات الصغيرة والزراعة الأسرية في مركز التدخلات، مما يضمن تحسين الوصول إلى الأسواق المستقرة و فرص العمل كنقطة دخول رئيسية لتحقيق أولوياتهم المحددة.

وأشار الممثل الاقليمي للفاو " يلعب قطاع الزراعة والغذاء في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا دوراً رئيسياً في بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وحالات الطوارئ، ويساهم في سبل العيش الريفية وفرص العمل. ويعدُ التنوع الغني في المناطق الطبيعية والمنتجات والممارسات الزراعية في المنطقة بفرص جديدة غير مستغلة.