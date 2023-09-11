وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الإرهابي قام بزراعة العبوات الناسفة وتفجيرها على أرتال القوات الأمنية فى قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى، إضافة إلى تنصيبه بعدة مناصب خلال فترة عمله معهم، وكذلك المشاركة مع عصابات داعش الإرهابية في دخول مدينة الموصل.

وأضاف أن "الإرهابي تولى صفة مسؤول في ديوان العشائر ثم أصبح قائدا في المعارك وشارك فيها ضد القوات الأمنية حاملا السلاح و مرتديا الزي الخاص لهذه العصابات الإجرامية".