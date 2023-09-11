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العاهل المغربي يرحب بعروض الدعم المقدمة لتجاوز آثار الزلزال

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:00 ص
العاهل المغربي يرحب بعروض الدعم المقدمة لتجاوز آثار الزلزال اجتماع العاهل المغربي الملك محمد السادس
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أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن ترحيبه بعروض الدعم المقدمة من كل من الإمارات وقطر وإسبانيا والمملكة المتحدة؛ لتجاوز آثار الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من المدن المغربية مساء يوم الجمعة الماضي بقوة 7 درجات بمقياس ريختر؛ مما أسفر عن مصرع 2122 شخصا وإصابة 2421 آخرين.

كما عبر ملك المغرب - حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية - عن خالص شكر المملكة للبلدان الصديقة والشقيقة التي أبدت تضامنها مع الشعب المغربي، والتي أكدت العديد منها استعدادها لتقديم المساعدة في هذا الظرف الاستثنائي.

وأوضح البيان أن السلطات المغربية أجرت تقييما دقيقا للاحتياجات الميدانية، حيث استجابت لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة (الإمارات وقطر وإسبانيا والمملكة المتحدة)، والتي اقترحت إرسال مجموعة من فرق البحث والإنقاذ للمساعدة.

وأكد البيان أن المغرب يرحب بكل المبادرات التضامنية من مختلف مناطق العالم، والتي تؤكد مدى احترام هذه الدول واعترافها بالالتزام الراسخ للمغرب ومساهماته العديدة في أعمال الدعم الإنساني الدولي، والتي تتم وفقا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.

 


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زلزال الحوز

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