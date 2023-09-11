العاصفة دانيال.. نشاط لحركة الرياح وارتفاع فى أمواج البحر وطوارئ بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حالة من التقلبات الجوية تأثرا بإعصار " دانيال " القادم من ليبيا علي السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط امطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا علي السلوم ومطروح وسيوة، تمتد خفيفة مساءً على مناطق من الإسكندرية، وتنشيط حركة الرياح وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، والرطوبة فتسجل العظمى 90% والصغري 50 %، والسحب غائمة جزئيا، على بعض المناطق، وحالة البحر المتوسط مضطرب، وارتفاع الأمواج من 2 إلي 2.5 متر.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اليوم، ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار .

وأشارت هيئة الارصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة

ومن جانبها ،أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع ، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، حيث من المتوقع أن يشهد غدا الاثنين تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، واعتبارا من اليوم الاثنين .

واضافت شركة الصرف الصحي ،انه تم رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع ان تشهد محافظة الأسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها الى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة. .

وأشارت الصرف الصحي ،ان يوم القادم الثلاثاء مع المتوقع أن تزيد كمية الأمطار لتكون امطار متوسطة الشدة ورعدية احيانا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35-40 كم/ ساعة، وعليه توقف الاجازات و بدل الراحات اعتبارا من صباح باكر.

ومن المتوقع أن تزيد كمية الأمطار لتكون أمطارا متوسطة الشدة ورعدية أحيانا فى يوم الثلاثاء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35-40 كم/ ساعة.

تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة).

وتمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً، ويستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية، يوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري).

وتصل الأمطار تدريجيا للداخل تؤثر علي مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، و تمتد الأمطار الخفيفة الي مناطق من القاهرة الكبري.

أما يوم الأربعاء فيقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)،تمتد خفيفة الي مناطق من (جنوب الوجة البحري وخليج السويس ووسط سيناء) مع نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.



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