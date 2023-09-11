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العاصفة دانيال.. خرائط وأماكن الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:18 ص
العاصفة دانيال.. خرائط وأماكن الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة آثار العاصفة دانيال في ليبيا
كتب محمود راغب

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تتأثر البلاد بداية من اليوم ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلى غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الإثنين على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد.
 
وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار وتفاصيل حالة عدم الاستقرار خلال الـ 72 ساعة المقبلة، كما يلى: 

الإثنين 11 سبتمبر

تشهد البلاد منخفضًا جويًا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية.
 
توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة).
 
تمتد الأمطار الخفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

الثلاثاء 12 سبتمبر

يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري).
 
تصل الأمطار تدريجيًا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.
 
تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبري.

الأربعاء 13 سبتمبر

يقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة).
 
تمتد خفيفة إلى مناطق من (جنوب الوجة البحري وخليج السويس ووسط سيناء).
 
ويشهد اليوم الإثنين، بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.
 
ويتوقع أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 37  درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة  والصغرى  29 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

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