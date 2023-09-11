السيطرة على حريق هائل ببرج سكنى فى الفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق هائل شب فى برج سكني مكون من 12 طابقا بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بنشوب حريق ببرج سكني بمنطقة المسلة خلف مسجد ولي الصالحين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق، وتبين أنه في برج سكني مكون من 12 طابق ونشب الحريق بالطابق الأخير، وتم إخماد النيران، والسيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ووضعت إدارة الحماية المدنية العديد من الوصايا لتجنب اندلاع الحرائق بالشقق السكنية خلال فصل الشتاء، وقد ينتج عن هذه الحرائق وفاة العديد من الأشخاص، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها: