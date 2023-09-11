السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين يتاجران فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب، حضوريا بمعاقبة متهمين بمركز كفر الشيخ بالسجن المشدد لمدة ستة سنوات لكل منهما، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والمخدرات والتوك توك المضبوطين وألزمته المصروفات، وذلك في أحداث القضية رقم 1587 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ كفر الشيخ، والمقيدة برقم 823 لسنة 2023 كلى جنايات كفر الشيخ.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب ،المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ أنه في يوم 15 من فبراير الماضي قام كلا من "ا.ع.م.ط"، محبوس 24سنه، و"ح.ا.ا.ا"،18سنه محبوس، قاما بحيازة الهيروين المخدر للاتجار به في دائرة مركز ومدينة كفر الشيخ، وطبقا للتحقيقات التي قام بها أحمد عبد الفتاح، وكيل النيابة الكليه، فقد وردت معلومات موثوق من صحتها وأكدتها التحريات للملازم أول محمد حسان، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ بأن المتهمين يقومان بترويج الهيروين المخدر علي ذبائنهما بدائرة مركز ومدينة كفر الشيخ.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه تم ضبط المتهمان مترجلين بالطريق العام وبرفقتهم دراجة بخارية، خاصة المتهم الأول ، بضبط وتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي 71 لفافة هيروين، مبلغ مالي ، وبعض وتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي 87 لفافة هيروين ، ومبلغ مالي، وهاتف محمول ، و أقرا بحيازتهما المضبوطات، الهيروين المخدر للاتجار والتلفونات للاتصال بزبائنهم، والمبلغ المالي حصيلة ذلك، والتوك توك للوصول لذبائنهم، فتم تحريزها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.