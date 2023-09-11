الرئيس السيسى رد اعتبار المرأة المصرية.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها نائبات مصر فى أول ندوة عن المرأة استعدادا لانتخابات الرئاسة بـ «اليوم السابع»: الرئيس السيسى رد اعتبار المرأة المصرية.

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