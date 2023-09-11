ونقلت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية عن الدفاع التايوانية قولها "إن تشكيلا بحريا صينيا بقيادة حاملة الطائرات شاندونغ اجتاز مسافة 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) فى طريقه إلى جنوب شرق تايوان اليوم الاثنين، ودخل غرب المحيط الهادئ للتدريب.

وأشارت الوزارة إلى أنها رصدت ابتداء من الساعة 5:40 صباحا، 11 طائرة عسكرية صينية، بما فى ذلك مقاتلات J-16، في منطقة تحديد الدفاع الجوى فى تايوان وأن قواتها قامت "بالرد المناسب".

وشاركت شاندونغ، التى تم تكليفها في عام 2019، فى التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان فى أبريل الماضى، في غرب المحيط الهادئ كما أبحرت عبر مضيق تايوان في يونيو الماضى.

وتعتبر بكين تايوان أرضا صينية، لكن تايوان ترفض مزاعم الصين وتتعهد بالدفاع عن نفسها، ومنذ عام 1979، وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسياسة "الصين الواحدة"، وبموجب هذه السياسة، تتمتع أمريكا بعلاقات رسمية مع الصين، وليس تايوان، لكن الولايات المتحدة لا تزال تدعم الجزيرة وقد وعدت بمساعدتها في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك إمدادها بالأسلحة.