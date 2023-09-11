الداخلية تكشف حقيقة وفاة نزيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب محمود عبد الراضي

أوضح مصدر أمنى حقيقة ما تداولته بعض القنوات والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة نزيل "محبوس على ذمة إحدى القضايا بالسجن المشدد (7) سنوات" بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، أنه يرجع لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى المركز إلا أنه توفى أثناء تلقيه العلاج نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.

وبسؤال شاهدي الواقعة من النزلاء المتواجدين معه أيدوا حدوثها على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.