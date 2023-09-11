اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 04:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة: بدء تطوير 4 شوارع بالعياط ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 02:36 م
الجيزة: بدء تطوير 4 شوارع بالعياط ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الجيزة بدء تطوير ورفع كفاءة شوارع (سعد زغلول، والصفتي، والمستودع، وعبد الله راغب) بمركز ومدينة العياط، تمهيدًا لرصفها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة لتنفيذ المشروعات على أكمل وجه، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة تحقيق خطوات متقدمة لإنجاز خطة العام المالي الجديدة وتنفيذ المشروعات بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تنفيذ أفضل المقترحات التى تعود بالنفع على المواطنين فيما يتعلق بمشروعات رصف الطرق والمحاور استكمالًا لجهود المحافظة فى هذا القطاع.

يُذكر أن محافظة الجيزة أعلنت مؤخرا بدء توسعة ووضع طبقة الدقشوم بطريق ترعة محمود خليل ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، تمهيدا لتطويره ورصفه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.


الجيزة

محافظة الجيزة

العياط

رصف الطرق

تطوير الطرق



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة: خدمة الصرف الصحى تغطى 60% من المحافظة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 02:18 م

محافظة الجيزة تسلم اليوم أجهزة كهربائية لـ40 فتاة مقبلة على الزواج

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:00 ص

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحى.. فيديو

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:12 م

محافظة الجيزة ترفع كفاءة الطريق أمام حديقة سفاري بارك اتجاه كوبرى عرابي

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:21 م

محافظة الجيزة تعلن بدء تطوير طريق أبو ربع بالبدرشين

الأحد، 03 سبتمبر 2023 08:43 م

محافظ الجيزة: ضخ 4.5 مليار جنيه لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة خلال 4 سنوات مضت

الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة