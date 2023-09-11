الاحتفال بمئوية "سيد درويش" فى أوبرا الإسكندرية.. السبت

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في السابعة والنصف من مساء السبت المقبل، حفلاً فنيًا لطلبة وطالبات فصل الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني وطالبات "فصل الباليه" تدريب وإخراج ورؤية فنية للدكتور عصام عزت بمركز تنمية المواهب بدار أوبرا الإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل احتفالية خاصة لخالد الذكر سيد درويش بمناسبة مرور 100 عام على رحيله يقدم بالفاصل الأول مواهب فصل الكورال مجموعة متميزة من ألحانه التي ظلت مترسخة في الوجدان وموسيقاه وأغنياته المرِحة المُبهجة، التي كان لها دور كبير في النهوض بالموسيقى العربية منها النشيد الوطني، الحلوة ده، أنا المصري، أهو ده اللي صار، زوروني ، شد الحزام، دنجي دنجي، طلعت يا محلا نورها، يا ورد علي فل وياسمين.

كما تقدم طالبات فصل الباليه مجموعة من التابوهات الراقصة التي صممت خصيصا للاحتفالية علي ألحان درويش الخالدة في إطار درامي شارك في إعدادها الكاتب محمد زناتي، موسيقي إسلام رفعت بمشاركة طلبة فصل البيانو تدريب أميرة رفعت.

ويسبق الحفل معرضًا فنيًا ببهو المسرح بمواهب فصل الرسم تدريب داليا فؤاد كما يشارك طلبة فصل الكمان تدريب الفنان محمد بركات ببعض الألحان المتميزة لسيد درويش .

يشار الي أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الاساتذة الاكاديميين حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية.. ويضم فصول فنية مختلفة .

وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية والتى تحمل رسالة تنويرية جديدة ومتنوعة للارتقاء بالذوق العام العام للبراعم وإتاحة الفرصة للموهوبين للتعبير عن أنفسهم من خلال اشكال الفنون المختلفة.