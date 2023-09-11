الاتصالات: "ميتا" تنظم ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعى

كتبت هبة السيد

تنظم شركة "ميتا"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسبوع ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي" بالشراكة مع جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر في القاهرة.

ويجمع الحدث أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص وقادة الصناعة ومجتمع رواد الأعمال وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية لتصميم خارطة طريق مشتركة لاستكشاف تكنولوجيات ميتافيرس البازغة، مع التركيز على مصر.

ويتمثل الهدف الرئيسي من ورشة العمل في زيادة استيعاب الميتافيرس باعتباره مستقبل الإنترنت وفرصة لتعزيز مكانة مصر ودفع عجلة الابتكار.