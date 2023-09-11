وأفادت وكالة أنباء الأمارات (وام) اليوم الاثنين، بأن عمليات البحث كانت قد أسفرت عن العثور على جثمان الطيار الأول وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.

وذكرت أن التحقيقات لا تزال قيد الإجراء من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.