الأرصاد: انخفاض فى الحرارة يبدأ غدا بمعدل 4 درجات والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع بداية من غد انخفاض فى درجات الحرارة بمعدل من 3: 4 درجات على كافة الأنحاء، وذلك بعد الموجة الحارة التى تشهدها البلاد ومتوقع أن تنتهى اليوم الاثنين، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة غدا 33 درجة .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 12 سبتمبر، كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 25 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 24 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 30 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 29 درجة

ويشهد اليوم الإثنين ، بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد .

ويتوقع أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار رطب على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.