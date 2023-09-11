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الأرصاد الليبية: العاصفة دانيال تسببت فى كميات أمطار كانت تهطل خلال عام كامل

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 07:40 م
الأرصاد الليبية: العاصفة دانيال تسببت فى كميات أمطار كانت تهطل خلال عام كامل عاصفه دانيال
كتب أحمد عرفة

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قال محي الدين رمضان مدير الإعلام بالأرصاد الجوية الليبية، إن العاصفة دانيال نتج عنها كمية كبيرة جدًا وضخمة من الأمطار، وبلغت 414 ملليتر خلال 24 ساعة فى أحد المناطق، وهى كميات كانت تسجل على مدار السنة.
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العاصفة دانيال المطرية تحركها كان فيه بعض الاختلاف عن سابقيتها، وبقت قبالة الساحل الليبى لمدة 5-6 أيام، وهى فى حركة دوران وتأتى بالأمطار الغزيرة.

 

وتابع مدير الإعلام بالأرصاد الجوية الليبية، أن هذه العاصفة بدأت فى التحرك وسوف تتحرك خلال الساعات القادمة على المناطق الحدودية المصرية برياح وأمطار لكنها أقل من التى شهدناها خلال الفترة الماضية ثم تتحرك ناحية الشرق باتجاه باقى المناطق الشرقية داخل مصر لكنها لن تكون بنفس حدتها فى ليبيا، موضحًا أن العاصفة دانيال ستصبح أضعف لحظة وصولها إلى الشرق الليبي.


محيى الدين رمضان

الارصاد

ليبيا

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دانيال



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