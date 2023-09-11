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الأرصاد: العاصفة دانيال بدأت تتشكل على الحدود المصرية وتصاحبها أمطار ورمال

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:41 م
الأرصاد: العاصفة دانيال بدأت تتشكل على الحدود المصرية وتصاحبها أمطار ورمال العاصفة دانيال
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.
 
وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: تؤثر العاصفة علي أقصي غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد كما يصاحبه سقوط الأمطار على (السلوم - مطروح - سيوة) تمتد إلى الإسكندرية  مساء".
 
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة  لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 37  درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة  والصغرى  29 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 

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