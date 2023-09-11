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الأرصاد: أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:34 م
الأرصاد: أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى أمطار - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن بقايا العاصفة دانيال بدأت تؤثر على شمال مصر، حيث فقدت جزءا كبيرا من قوتها أدى لمنخفض جوي في الصحراء الغربية.
 
وأضافت عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"بدأنا انخفاض في درجة الحرارة في غرب البلاد وأمطار ما بين متوسطة وغزيرة  في سيوه ومطروح والسلوم، وسرعات الرياح تجاوزت الـ50 مترا في الساعة وأدت لرمال وأتربة".
 
وتابعت عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية: "خلال الساعات المقبلة تبدأ الأمطار في الإسكندرية والتي ستكون ما بين قليلة ومتوسطة، والعاصفة متسمرة حتى الصباح، وسنبدأ غدا حالة عدم استقرار في شمال البلاد وهطول بعض الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة في محافظات شمال البلاد والأمطار ستمتد للمحافظات الداخلية ولكن بحدة أقل وستمتد للقاهرة الكبرى ولكن ستكون قليلة وسنشهد انخفاض في درجات الحرارة غدا".

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