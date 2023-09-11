وأعربت وزارة الخارجية وشئون المغتربين - فى بيان اليوم الاثنين، عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة ليبيا، فى ضحايا الفيضانات التى ضربت مدينة درنة، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تضامن الأردن مع ليبيا فى هذا المصاب الأليم، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.