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الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية تنظم حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:00 ص
الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية تنظم حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع المكتبات حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2023، بمكتبتي الطفل والنشء، والذي يحمل هذا العام عنوان «قصة مدينة»، وذلك يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، الساعة 4:30 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، مركز مؤتمرات، القاعة الكبرى. 

ويهدف البرنامج الصيفي السنوي بالمكتبتين إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال والنشء؛ من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة تساعدهم على اكتشاف طاقاتهم وإمكانياتهم الكامنة. 
 
وتأتي احتفالية الختام هذا العام بفقرات فنية متنوعة بمشاركة الأطفال والنشء الموهوبين من المكتبتين، حيث تهدف إلى تحفيز بقية الأطفال والنشء على استكشاف وتطوير مواهبهم. فسوف يتضمن حفل الختام عرضًا مسرحيًّا يتخلله فقرات رقص وموسيقى وغناء، إلى جانب معرض للأعمال الفنية التي أنجزها الأطفال والنشء خلال البرنامج الصيفي.

الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

الانشطة الصيفية

انشطة النشئ



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