الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية تنظم حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية

ويهدف البرنامج الصيفي السنوي بالمكتبتين إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال والنشء؛ من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة تساعدهم على اكتشاف طاقاتهم وإمكانياتهم الكامنة.

وتأتي احتفالية الختام هذا العام بفقرات فنية متنوعة بمشاركة الأطفال والنشء الموهوبين من المكتبتين، حيث تهدف إلى تحفيز بقية الأطفال والنشء على استكشاف وتطوير مواهبهم. فسوف يتضمن حفل الختام عرضًا مسرحيًّا يتخلله فقرات رقص وموسيقى وغناء، إلى جانب معرض للأعمال الفنية التي أنجزها الأطفال والنشء خلال البرنامج الصيفي.