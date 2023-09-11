اعرف موعد صرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر سبتمبر الجاري، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل من خلال ماكينات الصرف الألي وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

على جانب اخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات سبتمبر لأصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد من خلال فتره بنك ناصر الاجتماعىُ.