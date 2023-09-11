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استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" بموقع التنسيق

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:56 ص
استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة "دور ثانٍ" بموقع التنسيق موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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يواصل مكتب التنسيق، اليوم الإثنين، فتح باب تسجيل الرغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى،عبر موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد.
 
وتستمر إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لمدة ثلاثة أيام، ويستمر التسجيل حتى مساء اليوم الإثنين الموافق 11/9/2023.
 
يأتي ذلك في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة – الدور الثاني لهذا العام 2023.
 
وأوضح مكتب التنسيق أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة .
 
وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
 

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

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