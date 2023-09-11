استكمال محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول.. خلال ساعات

وأحال المستشار طارق حسنين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان إلى المحاكمة الجنائية.

وقد حملت القضية رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه "أ .ع " كرهًا عنه بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وقاموا بتوقيعه كرهًا عنه على إيصالات أمانة، بأن أشهر في وجهه أسلحة بيضاء واحتجزوه من دون أمر أحد الحكام المختصين.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".