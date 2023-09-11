استعدادات مكثفة فى المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

كتب سيد الخلفاوى

نفذت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعمال صيانة وتجهيزات للمدارس للإستعداد للعام الدراسى الجديد، وذلك تحت اشراف أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة.

وتم تنفيذ الآتى:

- صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لإستقبال العام الدراسى الجديد.

- رفع أى رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المبانى الغير آمنة من العملية التعليمية .

- الإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس .

- تغيير التالف ومعالجة تسريب مواسير الصرف.

- تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول .

- متابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة كافة المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد .

- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس .

- استعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب إستعداداً للعام الدراسى الجديد .

- التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة و الوحدات المحلية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس .

وأكد "موسى" أن الالتزام بهذه التعليمات يتم تنفيذها على وجه السرعة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، كما وجه مدير المديرية جميع مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور الدورى على عناصر الصيانة البسيطة وإعداد تقارير للوقوف على جاهزية المدارس لأستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة خطة العمل والجداول الدراسية.