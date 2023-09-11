ارتفاع ضحايا فيضانات البرازيل لـ 47 شخصا وأكثر من 900 مصاب

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات البرازيلية عن ارتفاع عدد ضحايا البرازيل إلى 47 شخصا بسبب الإعصار المداري الذي ضرب ما يقرب من 100 مدينة منذ يوم الاثنين الماضي، والذى أدى إلى فيضانات، كما بلغ عدد المصابين 924 شخصا، ولا يزال هناك أشخاص في عداد المفقودين.

وقالت صحيفة كلارين الارجنتينية إلى أن عدد الأشخاص الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولا رسميا وصل الى 46 شخصا، وهناك أكثر من 340 ألف ضحية للعاصفة.



فيضانات البرازيل

كما أدى أحدث تقرير صادر عن الدفاع المدني في ولاية ريو جراندي دو سول، وهي ولاية مجاورة للأرجنتين وأوروجواي والأكثر تضرراً من فيضان البرازيل، إلى زيادة عدد المدن المتضررة من ظاهرة الأرصاد الجوية من 88 إلى 93.

وفي الساعات الأخيرة، ورغم أن عدد المفقودين ظل عند 46، تم العثور على ثلاث جثث لأشخاص لم يكونوا مدرجين في القوائم وأضيفت خمس مدن جديدة متضررة، مما أدى إلى إضافة 700 جريح آخر، ونتيجة لذلك، قفز عدد المصابين من 224 إلى 924، فيما تضاعف عدد الضحايا.

وعلق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال كلمته أمس الاحد في قمة مجموعة العشرين في الهند، قائلاً: "هذا يلفت انتباهنا لأن مثل هذه الظواهر حدثت في العديد من الأماكن المختلفة على كوكبنا".

ووقعت غالبية الوفيات، 46 حالة، في ريو جراندي دو سول، أقصى جنوب البرازيل، وتم تسجيل الوفاة الأخرى في ولاية سانتا كاتارينا المجاورة للارجنتين.

ويشير آخر رصيد إلى أن الإعصار أثر على 340,918 شخصًا، منهم 25,284 اضطروا إلى مغادرة منازلهم بشكل مؤقت أو دائم بسبب الفيضانات.

وترك الفيضان بعض المدن تحت الماء وتسببت في انهيارات أرضية وتدمير الجسور والطرق وغيرها من البنية التحتية، فضلا عن محاصيل واسعة النطاق.