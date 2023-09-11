اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 07:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 2681 قتيلًا و2501 مصاب

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 07:03 م
ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 2681 قتيلًا و2501 مصاب زلزال المغرب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من مدن وأقاليم البلاد مساء /الجمعة/ الماضية إلى 2681 قتيلًا.


وأضافت الوزارة -في بيان- أن عدد المصابين 2501 شخص، مشيرًا إلى أن عدد حالات الوفيات بلغ 1591 بإقليم الحوز، و809 بإقليم تارودانت.


ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من مدن وأقاليم شيشاوة، ورززات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.


وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.


المغرب

زلزال

زلزال المغرب

المغرب

المغرب اليوم

زلزال المغرب اليوم

زلزال اليوم

زلزال المغرب

زلزال المغرب اليوم

أخبار المغرب

أخبار المغرب اليوم

عدد ضحايا زلزال المغرب

ضحايا زلزال المغرب

قوة زلزال المغرب

زلزال المغرب كام ريختر

زلزال المغرب 2023

عاجل زلزال الآن

زلزال اليوم صباحا

زلزال مباشر

اليوم السابع بلس

زلزال المغرب 2023

سبب زلزال المغرب

كام ضحايا زلزال المغرب

زلزال المغرب 1969

توقعات زلزال المغرب اليوم

ضحايا ومصابين زلزال المغرب

زلزال الدار البيضاء اليوم

عاجل زلزال الآن

زلزال مكناس

زلزال الدار البيضاء

زلزال الحسيمة اليوم

المناطق المهددة بالزلازل في المغرب 2023

زلزال اليوم 2023

المدن التي ضربها الزلزال في المغرب

هل سيعود زلزال المغرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة