ارتفاع أعداد ضحايا زلزال المغرب إلى 2681 قتيلًا و2501 مصاب

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددًا من مدن وأقاليم البلاد مساء /الجمعة/ الماضية إلى 2681 قتيلًا.



وأضافت الوزارة -في بيان- أن عدد المصابين 2501 شخص، مشيرًا إلى أن عدد حالات الوفيات بلغ 1591 بإقليم الحوز، و809 بإقليم تارودانت.



ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من مدن وأقاليم شيشاوة، ورززات، مراكش، أزيلال، أكادير إداوتنان، الدار البيضاء الكبرى، اليوسفية وتنغير.



وتواصل السلطات العمومية جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.