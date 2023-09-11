إعصار" دانيال".. أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

كما شهدت شبورة كثيفة تكسو سماء المدينة خاصة فوق مسطح البحر، بسبب تراكم السخب المنخفضة والمتوسطة ، مع ارتفاع فى درجات الحرارة حيث سجلت الإسكندرية اليوم 34 درجة فى العظمى، ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية أمطار رعدية خفيفة ومتوسطة مساء.

ووفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية شركة الصرف الصحى وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الإستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال ال 48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا ، حيث أنه متوقع اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.