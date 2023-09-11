اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب خلاف على مقبرة بالمنوفية

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:49 م
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب خلاف على مقبرة بالمنوفية مديرية أمن المنوفية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بقرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش بسبب خلافات على مقبرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية المنوفية، يفيد بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بقرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش ، بسبب خلافات على مقبرة ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

مركز الباجور

أمن المنوفية

مشاجرة



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