إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب خلاف على مقبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بقرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش بسبب خلافات على مقبرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.