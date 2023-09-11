إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب خلاف على مقبرة بالمنوفية

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بقرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش بسبب خلافات على مقبرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية المنوفية، يفيد بإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بقرية ميت البيضا التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بطلق خرطوش ، بسبب خلافات على مقبرة ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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