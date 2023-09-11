إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 14 شخصا، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق "نجع حمادي- قنا" الصحراوي الغربي.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالقرب من المزرعة اليابانية على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين إصابة 14 شخصا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب انفجار الإطارين الأمامي والخلفي.

تم حرير محضر بالواقعة وأخطرت المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.