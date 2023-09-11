أمن الجيزة يضبط المتهم بقتل شخص بالرصاص فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى عامل حياة آخر بإطلاق النار عليه في الصف، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه في منطقة الصف، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه نشب خلاف بينه وبين المتهم، مما دفع الأخير لإطلاق النار عليه.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.