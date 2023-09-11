أشياء يجب تجنبها بعد تناول الطعام من أجل صحة أفضل

كتبت فاطمة خليل

هناك بعض العادات التى نفعلها بعد تناول الطعام يمكن أن تؤثر سلبًا على عملية الهضم والصحة العامة، ونرتكب جميعًا هذه الأخطاء الشائعة بعد تناول الوجبات من وقت لآخر، ولكن إدراكها هو الخطوة الأولى نحو عادات صحية، من خلال تجنب هذه العادات واتخاذ خيارات مدروسة، يمكنك دعم عملية الهضم بشكل أفضل، والصحة العامة وتعزيز فقدان الوزن، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

الانغماس على الفور في النشاط القوى

ممارسة النشاط البدني القوي مباشرة بعد تناول الطعام يمكن أن يعطل عملية الهضم، وذلك لأن جسمك يوجه تدفق الدم إلى العضلات التي تستخدمها أثناء تلك الأنشطة البدنية، ويحولها بعيدًا عن الأعضاء الهضمية، يمكن أن يؤدي هذا التحويل لتدفق الدم إلى عدم الراحة في المعدة والتشنج وبطء عملية الهضم.

لتعزيز الهضم الأمثل وتجنب هذه المشكلات، يُنصح بالانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الطعام قبل ممارسة النشاط البدني المكثف. خلال هذا الوقت، يمكن لجسمك التركيز على هضم الطعام الذي تناولته، وتكسيره بكفاءة، وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية. وهذا لا يساعد فقط على منع الانزعاج ولكنه يدعم أيضًا مستويات الصحة العامة والطاقة أثناء التمرين. لذا، تذكر أن تتحلى بالصبر وتمنح جسمك الوقت الذي يحتاجه لمعالجة وجبتك قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة الأنشطة الشديدة.

شرب الكثير من الماء

لا شك أن الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ أمر ضروري للصحة العامة، ولكن من الضروري تحقيق التوازن عندما يتعلق الأمر باستهلاك الماء مباشرة بعد الوجبة. إن شرب كميات كبيرة من الماء مباشرة بعد تناول الطعام يمكن أن يكون له آثار سلبية على عملية الهضم عن طريق تخفيف حمض المعدة، الذي يلعب دورا حاسما في هضم الطعام.

بدلًا من تناول كميات كبيرة من الماء مباشرة بعد تناول الوجبة، فكر في اتباع نهج أكثر وعيًا لترطيب الجسم. إن شرب الماء أثناء وجبتك يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا دون إرباك جهازك الهضمي، وهذا يسمح لجسمك بالحفاظ على مستوى مناسب من تركيز حمض المعدة من أجل الهضم الفعال. علاوة على ذلك، يوصى بالانتظار لمدة 30 دقيقة تقريبًا بعد وجبتك قبل استئناف روتين الترطيب المعتاد. يمنح هذا التأخير القصير معدتك وقتًا كافيًا لبدء عملية الهضم دون تدخل الماء الزائد.

النوم