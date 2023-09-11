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أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة يكشف تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة يكشف تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الصحة: الأيادى المصرية مدربة تدريبا عالميا على العمل فى التحاليل الباثولوجية والجينية

شيخ الازهر: القرآن الكريم يحمي الكنائس والمعابد كما يحمي المساجد
شيخ الأزهر: حرب تحرير سيناء عام 73 عرَفْنا معها معنى العزة والكرامة والصمود
وزير الصحة يكشف تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن الأورام
وزير التعليم يفتتح المعرض الفنى لرسومات طلاب المدارس حول الهجرة غير الشرعية
شيخ الأزهر: ما أحوج عالمنا اليوم إلى الاستماع لصوت الأديان السماوية
معرض لوحات فنية لطلاب المدارس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

 


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