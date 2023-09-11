آثار نادرة.. تعرف على نقش الملك تحتمس الثالث بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

داخل متحف آثار الغردقة ، ومن بين القطع الأثرية الفرعونية النادرة، يوجد قطعة أثرية مصنوعة من مادة الحجر الجيري الملون ترجع إلى الأسرة الـ 18 - دولة حديثة، وهى عبارة عن نقش الملك تحتمس الثالث.

يصور النفس الملك المصرى تحتمس الثالث وهو يرتدي التاج الأبيض رمز مصر العليا ويتقدم جبهته الحية الحامية كما يرتدي لحية مستعارة تمسكها اشرطة علي جانبي وجهه، ويظهر علي صدره قلادة واسعة مزينة بخطوط صفراء وزرقاء كما يرتدي الملك نقبة بحزام وزيل ثور.

كما يظهر في النقش تصوير لمعبود خلف الملك ممسكاً بذراع الملك الأيمن من الأعلى ويلمس تاج الملك بيده الأخرى، و يرتدي هذا المعبود أساور كبيرة على معصمه.

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الاثرية بمتحف الغردقة أن الملك تحتمس الثالث أو من خبر رع، فهو سادس ملوك الأسرة الثامنة عشر (١٨)، ويعتبر مؤسس الإمبراطورية المصرية الحديثة في ذلك الوقت بل أن البعض يطلقون عليه لقب أبو الأمبراطوريات وأول الأباطرة فى التاريخ .

واضاف وكيل الشئون الاثرية أن ظلت تلك الأمبراطورية حتى نحو عام 1070 قبل الميلاد حتى عهد الملك رمسيس الحادي عشر، وحكم الملك تحتمس الثالث مدة ( 54 ) عامًا تقريباً بما فيها عهدة المشترك مع الملكة حتشبسوت .

وبنى تحتمس الثالث في طيبة العديد من المعابد أحدهم بجانب معبد حتشبسوت في الدير البحري. - كما قام ببناء البوابتان العملاقتان السادسة والسابعة وقاعةالاحتفالات في معبد الكرنك وأكمل بناء معبد حابو الذي بدأته حتشبسوت، واقام معبد للآله بتاح في موطنه في منف.

وكان تحتمس الثالث من أقوى ملوك مصر على مر العصور حيث كان ذو عقليةً عسكرية مميزة وكان يستخدم في حملاته التي بلغت سبعة عشر 17 حملة تقريباً تكتيكات عسكرية جديدةساعدته في القضاء على خصومه وساعدته في بسط نفوذه وتوسيع الأمبراطورية المصرية في ذلك الوقت وكانت أقوى تلك المعارك واشهرها وأهمها "معركة مجدو المسجلة على جدران معبد الكرنك .